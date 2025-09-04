مخاطر خفية.. احذر قلة النوم تصيبك بهذه الأمراض

النوم عملية حيوية يحتاجها الإنسان لإتمام العمليات الحيوية، ولكن قد يكشف الشعور بالنعاس خلال النهار حتى في الأنشطة الهادئة مثل مشاهدة فيلم أو القيادة، عن عدم كفاية النوم.

"ديون النوم"

هذا العجز يُعرف بما يسمى "ديون النوم"، حيث يطالب الجسم بتعويض الساعات المفقودة عاجلًا أو آجلا، ما يؤثر على التركيز وردود الأفعال وصحة الدماغ.

النوم ينقسم إلى مراحل، أبرزها النوم العميق الذي يتيح للجسم إصلاح الأنسجة، تعزيز النمو، تقوية المناعة وتجديد الطاقة، ومرحلة حركة العين السريعة (REM) التي تبدأ بعد نحو 90 دقيقة من الاستغراق في النوم، حيث تنشط الدماغ وتحدث الأحلام.

هذه المرحلة ضرورية لترسيخ المعلومات في الذاكرة طويلة المدى ودعم قدرات التعلم، وفقا لموقع "ويب ميد".

أعراض الحرمان من النوم

النعاس المفرط وصعوبة الاستيقاظ وضعف التركيز والنسيان وسوء الحالة المزاجية.

ومع استمرار قلة النوم، تتفاقم الآثار لتشمل ضعف الذاكرة، الاكتئاب، قلة الدافع، ضعف المناعة، زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم ومخاطر السكري وأمراض القلب.

كما قد يؤدي إلى ضعف الرغبة الجنسية وظهور التجاعيد والهالات السوداء.

مئات الآلاف من الحوادث سنوياً بسبب النعاس

الأخطر أن الدراسات أثبتت أن القيادة في حالة قلة النوم قد تكون أكثر خطورة من القيادة تحت تأثير الكحول، إذ تسجل مئات الآلاف من الحوادث سنويا بسبب النعاس، وهو المرحلة الأخيرة قبل الاستغراق في النوم.

ولضمان نوم صحي، ينصح الخبراء بالالتزام بروتين منتظم لمواعيد النوم والاستيقاظ، وتجهيز غرفة نوم هادئة ومظلمة وخالية من الشاشات، وتجنب الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم.

كما يُستحسن ممارسة الرياضة يوميًا قبل خمس ساعات من موعد النوم، وأخذ قيلولة قصيرة لا تتجاوز نصف ساعة إذا لزم الأمر.

أما إذا استمرت اضطرابات النوم، فاستشارة الطبيب تصبح ضرورية للكشف عن الأسباب الصحية الكامنة.

