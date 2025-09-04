ما أسباب وطرق الوقاية من الإمساك المزمن؟

تشير الدكتورة آنا بيلوسوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الإمساك المزمن غالبا ما يرتبط باضطرابات وظيفية في الأمعاء وليس بانسدادات ميكانيكية، كما توضح سبل الوقاية منه.

وتشير الدكتورة إلى أن أسباب الإمساك قد تكون خلقية، أو ناتجة عن نمط حياة خامل، زيادة الوزن، داء السكري، قصور الغدة الدرقية، خلل التوازن البكتيري، أو تناول بعض الأدوية.

وتحذر الطبيبة: "بعد مرور 48 ساعة، يبدأ تحلل الكتل في الأمعاء، ما يؤدي إلى تسمم الجسم، وفقا لـ "pravda".

وفي حالات الإمساك المزمن، من الضروري استبعاد وجود انسداد في الأمعاء وتقييم تأثير الأدوية المتناولة. وإذا تعذّر استبدال الدواء، يجب تعديل نمط الحياة والنظام الغذائي. وتوضح: "الإمساك يتطلب الالتزام الدقيق بشرب الماء، ويفضل بدء الصباح بكوب من الماء البارد."

وتوصي بشرب حوالي 2.5 لتر من السوائل يوميا، بما في ذلك منتجات الألبان المخمرة، وعصائر الفواكه والخضروات، والمشمش المجفف، والمشروبات الغازية مع الليمون.

ويجب أن يتضمن النظام الغذائي كمية كافية من الألياف الموجودة في الخضراوات والفواكه، إضافة إلى الأطعمة المخمرة والمنقوعة، مع الحد من الأطعمة المسببة للغازات. وتقول: "العلاج الجيد للإمساك يشمل تناول كميات متساوية من المشمش المجفف والخوخ والتين بعد نقعها وطحنها، مع إمكانية إضافة الليمون أو المكسرات."

كما تنصح الطبيبة بالحد من الأطعمة التي تبطئ حركة الأمعاء، وزيادة النشاط البدني، بما في ذلك السباحة وتمارين تقوية عضلات البطن.

