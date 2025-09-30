

يعد الفلفل الحار واحدًا من أكثر التوابل استخدامًا حول العالم، ليس فقط لمذاقه المميز وقدرته على إضافة نكهة قوية للأطعمة، بل لما يحمله من فوائد صحية عديدة، وفقًا لما أشار إليه أحمد صلاح.



يقوي المناعة ويقاوم الفيروسات



أضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الفلفل الحار على مركب الكابسيسين، الذي يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، مما يساعد الجسم على مكافحة العدوى.

يعزز صحة القلب



وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، تناول الفلفل الحار بانتظام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ويحافظ على سيولة الدم، مما يقلل من مخاطر الجلطات.



يساعد في فقدان الوزن



وأكد أن الكابسيسين يعمل على تنشيط عملية الأيض، وزيادة حرق السعرات الحرارية، وبالتالي دعم خطط إنقاص الوزن.



يحسن صحة الجهاز الهضمي



وأشار إلى أن رغم الاعتقاد الشائع بأن الحار يضر المعدة، إلا أن الدراسات أثبتت أنه يحفز إفراز العصارات الهضمية ويعزز صحة الأمعاء عند تناوله باعتدال.



يخفف الآلام



الكابسيسين يدخل في تصنيع بعض الكريمات الطبية المسكنة لآلام المفاصل والعضلات بفضل تأثيره على المستقبلات العصبية.



يحمي من السرطان



أن المركبات النشطة في الفلفل الحار قد تساهم في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.



يحافظ على نضارة البشرة



غناه بمضادات الأكسدة والفيتامينات، خاصة فيتامين C، يجعله عاملاً مساعدًا في حماية البشرة من التجاعيد المبكرة.



وأختتم صلاح:" رغم الفوائد الكبيرة للفلفل الحار، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشكلات لدى بعض الأشخاص مثل حرقة المعدة أو تهيج القولون، لذا ينصح بالاكتفاء بكميات معتدلة يوميًا".

