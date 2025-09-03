احرص عليه.. 5 فوائد مذهلة لعصير الكرفس

عصير الكرفس هو مشروب أخضر طبيعي منعش، اكتسب شهرة واسعة في عالم الصحة والعافية بفعل ما يحتويه من عناصر غذائية وفيتامينات.

غالبًا ما يُشرب في الصباح لما يُنسب إليه من فوائد صحية منها الترطيب، دعم الهضم، وخفض ضغط الدم.

في السطور التالية، نعرض 5من أبرز فوائد الكرفس وفق "هيلث لاين".

يعزز الترطيب ويزوّد الجسم بالعناصر الضرورية

يُشكل عصير الكرفس نحو 95% من الماء، مما يجعله مشروبًا ممتازًا للحفاظ على مستوى الترطيب بالجسم، دون السكر الزائد الموجودة في كثير من العصائر الجاهزة.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على البوتاسيوم والفيتامينات (A، C، K) والمعادن المتنوعة التي تُثري النظام الغذائي اليومي.

يساهم في تقليل الالتهاب وتخفيف التوتر التأكسدي

يضم العصير مركّبات نباتية قوية مثل الفلافونويدات (كاللوتولين) والفينولات التي تملك خصائص مضادة للالتهاب ولقضايا الأكسدة.

هذه العناصر تساهم في تقليل ضغط التأكسد داخل الخلايا، مما يحافظ على الصحة العامة.

يساعد في تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب

يحتوي عصير الكرفس على مركبات طبيعية مثل الفثاليدات التي تساعد على ارتخاء الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم. كذلك، القيم الغذائية تساعد على تحسين الأداء القلبي الوعائي.

ينعش الجهاز الهضمي ويحسّن عملية الهضم

بفضل محتواه المائي والألياف (خصوصًا في العصير غير المصفّى)، يعزز عصير الكرفس حركة الأمعاء ويساعد على الوقاية من الإمساك.

كما يُشجّع على إنتاج العصارات الهضمية لتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن مركّب اللوتولين الموجود في الكرفس قد يساعد في تنظيم استهلاك الجلوكوز من خلال تحسين استجابته الخلوية.

هذا يساهم في دعم التوازن السكري، خاصة لمن يراقب مستويات السكر.