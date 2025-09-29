4 أضرار قد تصيبك من تخزين البيض داخل الثلاجة لهذه المدة

يعد البيض من أكثر الأغذية الأساسية في كل منزل، وغالبا ما يتم شراؤه بكميات تكفي لأيام أو حتى أسابيع.

إلا أن ما لا يدركه كثيرون هو أن تخزين البيض لفترة طويلة داخل الثلاجة بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى تدهور جودته بل وتحوله إلى خطر صحي حقيقي.

فيما يلي أربعة أضرار محتملة ناتجة عن تخزين البيض داخل الثلاجة لمدة تتجاوز الحد الموصى به أو في ظروف غير مناسبة، وفقا لما نشره موقع ars.usda.

1- فقدان القيمة الغذائية وتغير الطعم والقوام

مع مرور الوقت، تبدأ مكونات البيضة في التحلل تدريجيا، مما يؤدي إلى:

-سيولة زائدة في البياض والصفار.

-تغير في القوام والنكهة.

-فقدان بعض العناصر الغذائية المفيدة.

حتى وإن بدا البيض صالحا للاستخدام، فإن القيمة الغذائية تنخفض بشكل واضح بعد 3 إلى 4 أسابيع من التخزين.

2- زيادة خطر التلوث البكتيري

عند تخزين البيض لفترات طويلة، خصوصا في درجات حرارة أعلى من 20 درجة مئوية، تصبح القشرة أقل فعالية في حماية المحتوى الداخلي.

قد تسمح المسام الدقيقة في القشرة بمرور بكتيريا السالمونيلا، خاصة إذا تم غسل البيض قبل التخزين أو كان متشققا.

3-امتصاص الروائح والتأثر بالأطعمة المجاورة

البيض يتميز بقشرته المسامية، ما يجعله عرضة لامتصاص الروائح القوية مثل:

-السمك.

-اللحوم النيئة.

-التوابل.

هذا لا يؤثر فقط على مذاق البيضة، بل قد يؤدي إلى تفاعل كيميائي داخلي غير مرغوب فيه في حال التلوث المتبادل.

4- فساد سريع في حال التخزين في المكان الخطأ من الثلاجة

الكثيرون يضعون البيض في صينية التخزين الموجودة في باب الثلاجة، وهي عادة شائعة لكنها خاطئة، باب الثلاجة أكثر منطقة تتأثر بتقلب درجات الحرارة.

الحل الأفضل: تخزين البيض على الرف الأوسط في الثلاجة، مع وضع الطرف المدبب للأسفل، لضمان استقرار الصفار في المركز.

كيف تتجنب هذه الأضرار؟

-لا تحتفظ بالبيض أكثر من 3 إلى 4 أسابيع في الثلاجة.

-تجنب غسله قبل التخزين.

-لا تخزنه في باب الثلاجة.

-احتفظ به في عبوته الأصلية أو وعاء مغلق.

