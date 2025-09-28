إعلان

4 فواكه تحافظ على القلب.. احرص على تناولها

كتب : مصراوي

07:00 ص 28/09/2025

صورة تعبيرية

كتبت- شيماء مرسي

النظام الغذائي قد يؤدي دورا مهما في الحفاظ على صحة القلب وخفض الكوليستيرول وتنظيم ضغط الدم وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

وكشف موقع "فيري ويل هيلث"، في هذا التقرير عن أفضل 4 فواكه لصحة القلب.

البطيخ

يحتوي على الليكوبين والسيترولين والبوتاسيوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز تمدد الأوعية الدموية والحفاظ على وظائف القلب.

التفاح

غني بالألياف والبوليفينولات، وهي مركبات موجودة في بعض الفواكه والخضراوات قد تسهم في تقليل الإصابة بأمراض القلب.

العنب

المواد الكيميائية النباتية الموجودة في العنب، بما في ذلك الريسفيراترول والأنثوسيانين، تحمي القلب عن طريق خفض الكولستيرول والدهون الثلاثية، ومقاومة الالتهابات.

الأفوكادو

قد يساعد تناول الأفوكادو على الوقاية من أمراض القلب والحفاظ على الأوعية الدموية.

