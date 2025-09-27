إعلان

روتين صباحي بسيط يحسن تركيزك طول اليوم

كتبت- نرمين ضيف الله:

10:00 ص 27/09/2025

ألوان الملابس

اختيار الألوان المناسبة للملابس لا يضيف أناقة فقط، بل يعكس أيضًا حيوية البشرة ويمنح إطلالة أكثر إشراقًا.

ومع قدوم فصل الخريف، تبرز درجات دافئة وغنية يمكن تنسيقها بذكاء مع كل لون بشرة.

وبحسب مواقع الموضة العالمية مثل InStyle وWho What Wear، هذه أبرز الألوان التي ستمنحك إطلالة مثالية هذا الموسم.

ألوان تناسب كل بشرة:

البشرة الفاتحة:

تبرز عليها الألوان الدافئة مثل الخوخي، الكاميل، والبرغندي، بالإضافة إلى الأخضر الزيتوني.

البشرة المتوسطة

تبدو أكثر إشراقًا مع درجات الأزرق الداكن، البرتقالي المحروق، والموف العميق.

البشرة الزيتونية

تناسبها الألوان الترابية مثل البني والشوكولاتة، إلى جانب الذهبي والكاراميل.

البشرة السمراء

تزداد إشراقًا مع الألوان الغنية مثل الأحمر القرمزي، الفوشيا، والأصفر الخردلي.

البشرة الداكنة

تليق بها الألوان الجريئة والواضحة مثل الأبيض، الفضي، والأخضر الزمردي.

