تخلص من التوتر بسهولة.. 5 طرق بسيطة تعيد لك هدوء حياتك اليومية

في ظل انشغالات الحياة اليومية المتزايدة وضغوط العمل والأسرة، أصبح التوتر ظاهرة متكررة تؤثر على جودة حياتنا وصحتنا النفسية.

وفقا لموقع mayoclinic، إليك أبرز الأساليب العملية التي تساعد على تخفيف التوتر بشكل ملحوظ.

إدارة الوقت

التحكم في جدولك اليومي وترتيب الأولويات يمنحك شعوراً بالسيطرة ويحد من تراكم المهام، مما يخفف من الضغط النفسي ويترك مساحة للراحة.

تنفس بوعي

ممارسة تمارين التنفس العميق تهدئ الأعصاب بسرعة وتخفض مستوى القلق، وهي تقنية سهلة التطبيق في أي وقت ومكان.

الحركة تعزز المزاج

النشاط البدني كالمشي أو تمارين اليوغا يفرز هرمونات السعادة، ويساعد في تفريغ الطاقة السلبية المتراكمة.

تقنين استخدام التكنولوجيا

الابتعاد لفترات قصيرة عن الشاشات يريح العقل ويقلل من الإحساس بالإرهاق الذهني.

تغذية سليمة ونوم منتظم

اتباع نظام غذائي متوازن والحصول على قسط كافٍ من النوم يدعمان الصحة النفسية ويزيدان من قدرة الجسم على مقاومة التوتر.