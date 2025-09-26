ما الذي يحدث في جسمك عند تناول قشور البرتقال؟

قشور البرتقال تعتبر كنز مهمل أغلب الناس بترميه، لكنها في الحقيقة مليانة فوائد صحية وغذائية، وهذا ما يحدث لجسمك عند تناولتها بطرق آمنة، وفقًا لـ healthline.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

القشر غني جدًا بالألياف الغذائية اللي بتحسن حركة الأمعاء وتقلل الإمساك.

يساعد على تقليل انتفاخ البطن وتحسين الهضم.

- رفع المناعة

فيه نسبة عالية من فيتامين C أعلى من اللب نفسه.

مضادات الأكسدة الموجودة في القشر بتقوي جهاز المناعة وتقلل الالتهابات.

- تنقية الجسم من السموم

المواد الفينولية والزيوت العطرية بتساعد الكبد في التخلص من السموم.

ليه تأثير مضاد للبكتيريا والفطريات.

- خفض الكوليسترول والدهون

المركبات اللي فيه زي "هيسبيريدين" بتساهم في تقليل الكوليسترول الضار (LDL).

تساعد في الحماية من أمراض القلب.

صحة الفم والأسنان

القشر له خصائص مضادة للبكتيريا، وبالتالي ممكن يقلل رائحة الفم الكريهة.

بعض الناس بيستخدموه كمسحوق طبيعي لتبييض الأسنان.

- إنقاص الوزن

الألياف بتدي إحساس بالشبع.

المركبات الطبيعية بتحسن حرق الدهون.

- الحماية من السرطان

غني بالـ "فلافونويد" ومضادات أكسدة قوية تقلل نمو الخلايا السرطانية.

لازم غسل البرتقال كويس جدًا قبل استخدام القشور عشان بترش بمبيدات.

الأفضل استخدام القشر العضوي.

تناوله بكميات معتدلة، لأن الإفراط ممكن يسبب حرقة معدة أو حساسية عند بعض الناس.