فوائد لا تفوت عند شرب الشاي يومياً لصحة قلبك ودماغك

أظهرت دراسة طبية حديثة أن شرب بضع أكواب من الشاي يومياً يمكن أن يكون وسيلة فعالة وطبيعية للمساعدة في خفض ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة تهدد القلب والدماغ.

وبالنظر إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعد من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم وغالباً ما يتطور بصمت دون أعراض واضحة، فإن تبني عادات غذائية صحية مثل تناول الشاي قد يكون له تأثير إيجابي كبير على الصحة العامة.



أوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Advances in Nutrition، أن مركبات الفلافان-3-أول الموجودة في الشاي تلعب دوراً محورياً في تحسين ضغط الدم وتنظيم مستويات الكوليسترول وسكر الدم.

وأظهرت نتائج تحليل أكثر من 157 تجربة و15 بحثاً أن تناول 400 إلى 600 ملليغرام يومياً من هذه المركبات - وهو ما يعادل تقريباً ثلاثة أكواب من الشاي - يُسهم في تحقيق هذه الفوائد الصحية.

إلى جانب الشاي، توجد هذه المركبات الطبيعية أيضاً في التفاح والتوت والكاكاو، لكن الباحثين أكدوا أن الفوائد تأتي من المصادر الطبيعية وليس من المكملات الغذائية.

وقد رحب خبراء التغذية بهذه النتائج، حيث أوضحت الدكتورة كاري روكستون أن الشاي يُعتبر من أولى المواد الغذائية غير الأساسية التي توصف لتحسين الصحة العامة بشكل مباشر، بينما أشار الدكتور تيم بوند إلى أن الفلافونويدات في الشاي تعزز صحة الأوعية الدموية وتدعم القلب.

وبينما تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية على أهمية تبني أسلوب حياة صحي متكامل، من تغذية مناسبة ونشاط بدني ومتابعة طبية منتظمة، فإن الشاي يبرز كخيار بسيط وفعال للمساعدة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والمشاكل الصحية المرتبطة به.