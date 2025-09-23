مع بداية العام الدراسي.. 6 أطعمة تساعد ابنك على التركيز والمذاكرة

مع بداية العام الدراسي.. 6 أطعمة تساعد ابنك على ال

مع أول أيام العام الدراسي، يبدأ التحدي الحقيقي لكل من الأهالي والأطفال في كيفية خلق بيئة تساعد على التركيز والتعلم، ومن أهم هذه الركائز هي التغذية الصحية؛ فالعقل يحتاج إلى المغذيات الأساسية لينمو، ليظل يقظا، وليعالج المعلومات بكفاءة، والأطعمة التي يتناولها الطفل لا تغذي جسده فقط، بل تغذي أدمغته أيضا.

لماذا التغذية مهمة لدماغ طفلك؟

خلال مراحل النمو، لا يستهلك دماغ الطفل العناصر الغذائية فحسب، بل يعتمد عليها لبناء خلايا عصبية جديدة، تكوين النواقل العصبية، وتنظيم الطاقة.

وفقا لموقع tayyarijeetki، الأبحاث تظهر أن من يحصل على نظام غذائي غني ومتوازن يظهر قدرة أعلى على التركيز، سرعة في التعلم، ومهارات معرفية أفضل مثل الذاكرة والاستدلال.

قائمة بالأطعمة المفيدة لدماغ الأطفال

فيما يلي 6 أطعمة أثبتت الدراسات أنها مفيدة جدا لوظائف الدماغ وقدرة الطفل على التركيز:

التوت

غني بمضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين، يساعد على حماية الخلايا العصبية وتحسين الذاكرة.

الخضروات

تحتوي على حمض الفوليك، فيتامينات E وK، مضادات أكسدة تعزز الأداء المعرفي وتقاوم التأكسد.

تستخدم في السلطات، أو تخلط مع العصائر، أو تدمج في الوجبات الساخنة.

البرتقال

مصدر ممتاز لفيتامين C والفلافونويدات التي تعزز التركيز وتحفز نشاط الدماغ.

يقدم كفاكهة مفردة، أو عصير طازج، أو يخلط مع فواكه أخرى.

الفول والبقوليات

توفر بروتينا، كربوهيدرات معقدة، وأليافا تدعم تركيزا ثابتا وتحافظ على مستويات طاقة الدماغ.

ضعيها في الأطباق الرئيسية، السلطات، أو في الوجبات السريعة الصحية.

المكسرات والبذور

تحتوي على دهون صحية، فيتامين E، وزنك، والعديد من العناصر التي تحمي الخلايا العصبية وتعزز القدرات المعرفية.

تستخدم كوجبة خفيفة، تضاف إلى الزبادي، أو ترش على الحلويات والأطعمة الأخرى.

الحليب والزبادي

غنيان بالبروتين، فيتامينات B، كالسيوم، وحتى كولين؛ كلها عناصر ضرورية لبناء الدماغ ودعم وظائفه.

يقدم في الإفطار، مع الفواكه، أو كوجبة خفيفة بعد المدرسة.

نصائح صحية مهمة للتغذية السليمة

- احرصي على أن تكون الوجبات متوازنة تحتوي البروتين، الكربوهيدرات المعقدة، الدهون الصحية، والفيتامينات.

- لا تتركي الطفل يبدأ يومه دون فطور غني يدعم نشاطه العقلي.

- تجنبي السكريات المضافة والأطعمة المصنعة قدر الإمكان، لأنها تعرض الدماغ للتقلبات في مستويات الطاقة وتشتت الانتباه.

- التشجيع على تنويع مصادر الغذاء: لا تعتمد على طعام واحد فقط، بل اجعلي كل أسبوع يحتوي خيارات مختلفة من الأطعمة المذكورة.