نصائح فعالة لتقليل خطر التدهور العقلي والخرف

كشفت دراسة جديدة من جامعة فلوريدا أتلانتيك أن اتباع نمط حياة صحي يقلل بشكل كبير من خطر التدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن، بنفس فعالية الوقاية من أمراض القلب.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في المجلة الأمريكية للطب، أن المشاركين الذين اتبعوا برنامجا متكاملا شمل ممارسة الرياضة، النظام الغذائي المتوسطي، التحفيز الذهني، والانخراط الاجتماعي، سجلوا تحسنا ملحوظا في وظائف الذاكرة والانتباه واتخاذ القرار خلال عامين، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشار الباحثون إلى أن العوامل المشتركة مثل النشاط البدني والتغذية الصحية تسهم في تحسين تدفق الدم وتقليل الالتهاب ودعم نمو الحُصين، وهي منطقة رئيسية في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة.

وأكد الفريق العلمي أن نحو 45% من حالات الخرف ترتبط بعوامل نمط الحياة والبيئة، ويمكن الوقاية منها.

اقرأ أيضا:

كيف تؤثر المشروبات السكرية على سرطان القولون والمستقيم؟

طبيب يكشف مضاعفات غير متوقعة لنزلات البرد

السكر الخفي.. 7 علامات اولية تحذرك قبل فوات الأوان

لن تتوقع.. 4 فوائد لتناول كوب من عصير الأناناس على جسمك

5 فوائد مذهلة لتناول مشروب الكمون بالليمون على صحة الجسم