بين فسخ عقود وإيقاف قيد.. أزمات متتالية تضرب الزمالك

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضربة جديدة بفسخ المغربي محمود بنتايك تعاقده من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وقال مصدر لمصراوي: "بنتايك أخطر الزمالك خلال الساعات الماضية بفسخ عقده من طرف واحد، وتقدم بالفعل بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة".

وتوالت الأزمات على الزمالك، بداية من إيقاف قيد الفريق لست فترات، وصولاً إلى الأزمة المالية التي تسببت في فسخ اللاعبين لعقودهم مع الأبيض.

بنتايك ليس الأول

لا يعد محمود بنتايك اللاعب الوحيد الذي فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب المستحقات المالية، إذ سبقه مواطنه صلاح الدين مصدق، الذي انضم للأبيض في الانتقالات الشتوية الماضية بعقد مدته ثلاث سنوات ونصف.

وتقدم صلاح الدين مصدق بإنذار للزمالك عن طريق وكيله لفسخ تعاقده مع الفريق لعدم حصوله على مستحقاته، وبعد انتهاء المدة قام بفسخ التعاقد.

وقرر المغربي الثالث عبد الحميد معالي تفعيل إجراءات فسخ تعاقده مع الزمالك بعد انتهاء المدة القانونية التي منحها للنادي لتسوية مستحقاته.

إيقاف قيد يضرب الزمالك

قبل ثلاث أيام فقط، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الزمالك للمرة السادسة، وذلك لمدة 3 فترات.

فخلال آخر شهر فقط، أعلن فيفا 6 عقوبات إيقاف قيد على الزمالك، كالآتي:

1- يوم 3 نوفمبر 2025 - (إيقاف قيد حتى الدفع)

2- يوم 3 نوفمبر 2025 - (إيقاف قيد حتى الدفع)

3- يوم 3 نوفمبر 2025 - (إيقاف قيد حتى الدفع)

4- يوم 6 نوفمبر 2025 - (إيقاف قيد حتى الدفع)

5- يوم 24 نوفمبر 2025 - (إيقاف 3 فترات قيد)

6- يوم 3 ديسمبر 2025 - (إيقاف 3 فترات قيد)

