رامز جلال: "لو غنيت فيه ناس كتير هتقعد في البيت" (فيديو)

شارك الفنان رامز جلال، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يجمعه مع الفنان حمادة هلال بإحدى المناسبات.

ونشر رامز، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "لو غنيت فيه ناس كتير هتقعد في البيت".

وظهر بالفيديو كل من الفنان شيكو والإعلامي شريف عامر والإعلامي مهيب عبدالهادي.

وينتظر رامز جلال طرح فيلمه الجديد "بيج رامي" بالسينمات، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم.

يذكر أن، رامز جلال عُرض له في موسم رمضان 2025 برنامج المقالب "رامز إيلون مصر" على قناة "إم بي سي مصر".