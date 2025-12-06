أحيانًا يكفي 60 ثانية فقط لتكوين فكرة دقيقة عن شخصية شخص ما، بحسب خبراء السلوكيات والتواصل وفق موقع Psychology Today، أكدت أن الانطباعات الأولى تعتمد على مزيج من لغة الجسد، النبرة الصوتية، وطريقة التعبير عن النفس.

إليك أبرز الطرق لمعرفة شخصية من أمامك بسرعة وبدقة:

راقب لغة جسده:

وفقًا لموقع Psychology Today، لغة الجسد تكشف ما لا يقوله الشخص بالكلمات.

الشخص الواثق يبتسم بلطف ويقف مستقيمًا.

الشخص المتردد يعبث بالأشياء أو يبعد عينيه.

التوتر يظهر في حركات اليد أو القدم المتكررة.

استمع لنبرة صوته وطريقة حديثه:

طريقة الكلام تعكس الحالة النفسية والثقة بالنفس.

صوت ثابت وواضح يدل على الثقة والراحة.

صوت مرتعش أو سريع يشير إلى التوتر أو القلق.

اختيار الكلمات يعكس مستوى الذكاء العاطفي ومهارة التواصل.

لاحظ تفاصيل المظهر والإيماءات:

خبراء MindTools يشيرون إلى أن طريقة ترتيب الملابس، الاهتمام بالنظافة، والتفاصيل الصغيرة مثل الاهتمام بالساعة أو الهاتف، تعطي انطباعًا أوليًا قويًا عن الشخصية والانضباط.

راقب أسلوب التفاعل معك: هل يلتزم بالاتصال البصري؟ وهل يستمع بتركيز ويعطيك مساحة للتعبير، وهل يظهر الاحترام من خلال لغة جسده؟

هذه العلامات تظهر بسرعة، وغالبًا ما تكون أكثر صدقًا من الكلمات.

ثق بحدسك:

أحيانًا، الحدس هو أفضل أداة لفهم الآخرين وموقع Psychology Today يشير إلى أن العقل الباطن يلتقط إشارات دقيقة يغفلها العقل الواعي، لذلك اعطِ شعورك الداخلي مساحة للتوجيه.