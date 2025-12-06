بالصور- عمرو دياب يشعل حفله الغنائي في الدوحة

كتب- هاني صابر:

أحيا النجم عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا ضخمًا في جزيرة المها بالدوحة – قطر، وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم عمرو دياب وصلة غنائية مميزة، أشعل بها الأجواء، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد الأغاني من اللحظة الأولى حتى نهاية الحفل.

وبدأ الهضبة حفله بأغنية “يا أنا يا لأ" قبل أن ينتقل إلى "انت الحظ" و "خطفوني" كما غنّى عددًا من أبرز أغانيه مثل "بابا" و"شكرا من هنا لبكره" و "شايف قمر" و“تملي معاك”و "العالم الله”و“قمرين”.