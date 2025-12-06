هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش

أهدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قصر ثقافة العريش التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، 1000 نسخة متنوعة من أحدث إصداراتها، ضمن مبادرة تستهدف توسيع رقعة الوصول للمعرفة وترسيخ دور الكتاب كرافعة للوعي والتنوير.

وقال الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة، إن هذه الدفعة الكبيرة من الإصدارات تأتي في إطار خطة وزارة الثقافة، وبناء على توجيهات وزير الثقافة بضرورة وصول الدعم الثقافي إلى كافة أنحاء مصر، وذلك من خلال تضافر الجهود والتعاون بين قطاعات الوزارة، لمدّ جسور حقيقية بين المؤسسات الثقافية في القاهرة والمحافظات، خاصة تلك التي تحمل خصوصية جغرافية وتاريخية مثل شمال سيناء.

وأشار إلى أن هذا الإهداء هو واحد من سلسلة خطوات ستستمر خلال الفترة المقبلة لتزويد مؤسسات الثقافة في المحافظات بالمطبوعات الجديدة.

وتضم الإصدارات المُهداة مجموعة واسعة من الكتب تشمل أعمالًا فكرية وفلسفية، ودواوين شعر، وروايات عربية ومترجمة، ومراجع في التاريخ والتراث والسياسة، وسلاسل الهيئة الدورية، وعددًا من الكتب الموجهة للنشء، وذلك بما يتوافق مع احتياجات الجمهور داخل قصر ثقافة العريش، ويضمن تنويع المحتوى المقدم للقارئ السيناوي.

من جهته، ثمن اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، هذه المبادرة التي تعكس روح التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة، مؤكدًا أن الإهداء يجسد اهتمام الوزارة بإتاحة المعرفة في المحافظات الحدودية لا سيما في شمال سيناء.

وأوضح أن وصول هذه الإصدارات سيعزز قدرة قصر ثقافة العريش على تقديم خدمات ثقافية نوعية، وتطوير برامجه وأنشطته التثقيفية للجمهور، بما يرسخ الدور الحيوي للكتاب في بناء الوعي المجتمعي.

كما رحّب مسؤولو قصر ثقافة العريش بهذه المبادرة، التي جاءت لتلبي حاجتهم الثقافية، مؤكدين أنها تمثل دعمًا مباشرًا للمكتبة المركزية والقاعات الثقافية الملحقة بها، وتفتح آفاقًا جديدة للأنشطة القرائية والبرامج المعرفية التي ينظمها القصر على مدار العام، خاصة أن هذه الإصدارات ستسهم في إثراء الفعاليات اليومية التي يقدمها القصر للأطفال والشباب والباحثين، فضلًا عن رفد مكتبات المدارس والأنشطة المجتمعية التي تقام بالتعاون مع مؤسسات محلية في المدينة.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه محافظة شمال سيناء جهودًا كبيرة لتعزيز الاستقرار والتنمية، حيث تعتبر الثقافة أحد أهم محاور دعم المجتمع، وترسيخ قيم الانتماء، وتوفير متنفس معرفي يواكب طموحات أهالي المنطقة، كما تعكس المبادرة رؤية الهيئة المصرية العامة للكتاب في أن تكون المعرفة حقًا متاحًا للجميع دون تمييز جغرافي.

وتستعد الهيئة خلال الفترة المقبلة لإطلاق مبادرات مماثلة في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظات، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توسيع نطاق القراءة وتقديم محتوى نوعي يسهم في بناء وعي متوازن، وخلق بيئة ثقافية نابضة بالحياة في مختلف أنحاء مصر، تأكيدًا على أن الكتاب سيظل حجر الأساس في أي مشروع تنموي أو حضاري.

