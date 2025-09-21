5 فوائد صحية لبذور اليقطين.. أبرزها تقوية المناعة

كتبت- شيماء مرسي

بذور اليقطين تحتوي على عناصر غذائية لا حصر لها، مما قد يساعد على الوقاية من الأمراض المزمنة.

وفيما يلي، نرصد لكم في هذا التقرير، فوائد بذور اليقطين، وفقا لـ "economictimes".

تقوية المناعة

تحتوي بذور اليقطين على الزنك الذي يسهم في تقوية المناعة ومقاومة العدوى.

صحة القلب

بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم، لذا فهي تساعد على الحفاظ على نبضات قلب منتظمة وتنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية

تحسين الحالة المزاجية

تحتوي بذور اليقطين على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين، هرمون السعادة، مما يسهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق والنوم.

تقوية العظام

تحتوي هذه البذور على الفوسفور والمغنسيوم، مما يقلل الإصابة بهشاشة العظام.

التحكم في مستويات السكر

يساعد تناول بذور اليقطين على تنظيم مستويات الأنسولين والحفاظ على مستوى سكر الدم.

