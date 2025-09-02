الإكزيما.. إليك الأعراض والأسباب وطرق العلاج

الإكزيما هي حالة جلدية شائعة تسبب جفاف الجلد، الحكة، وظهور نتوءات، تُضعف الأكزيما وظيفة الحاجز الطبيعي للبشرة، ما يجعلها أكثر عرضة للجفاف والتهيج من العوامل الخارجية.

وفقا لموقع "clevelandclinic"، إليك أعراض وأسباب وطرق العلاج:

أعراض الإكزيما

تتفاوت أعراض الإكزيما من شخص لآخر، لكنها غالبا ما تشمل:

جفاف الجلد.

حكة شديدة.

طفح جلدي.

التهاب وتورم في المناطق المصابة.

بقع جلدية سميكة وجلدية.

جلد متقشر أو متقشر.

تورم.

العوامل المسببة لتفاقم الإكزيما

تتأثر الإكزيما بمجموعة من المحفزات التي تختلف من شخص لآخر، من أبرز هذه المحفزات:

الطقس الجاف والرطوبة المنخفضة.

المهيجات، مثل الصابون القوي، المنظفات، وبعض أنواع الأقمشة.

المواد المسببة للحساسية، كالدخان، الغبار، وبعض منتجات العناية بالبشرة.

التوتر.

طرق العلاج

استخدام مرطبا عدة مرات يوميًا للحفاظ على رطوبة الجلد.

يُفضل استخدام حمام دافئ وقصير وتجنب المياه الساخنة.

ارتداء الأقمشة القطنية الناعمة وتجنب الصوف والأقمشة الصناعية.

اختيار منظفات غسيل مخصصة للبشرة الحساسة أو خالية من العطور.

الحفاظ على درجة حرارة ورطوبة معتدلة في الغرفة.

تجنب الحك ومنع خدش الجلد، ما يؤدي إلى تفاقم الالتهاب.

اقرأ أيضا:

إنجاز طبي.. أول جراحة في العالم للعمود الفقري بغرسة تيتانيوم ثلاثية الأبعاد

احذر.. 8 علامات مبكرة لنقص الفيتامينات لا تتجاهلها

مسكن طبيعي للألم.. كيف يساعد القرنفل على محاربة الالتهابات؟

4 فوائد مدهشة لفاكهة الكيوي على صحة الجسم

احرص عليها 5 فوائد مذهلة لعصير البنجر بالجزر



