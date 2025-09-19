هذا ما يحدث لجسمك عند تناول 3 أكواب من الشاي يوميًا

يُعتبر الشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم بعد الماء، ويُقبل عليه ملايين الأشخاص يوميًا بمختلف أنواعه سواء الأسود أو الأخضر أو الأعشاب. لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول ثلاث أكواب من الشاي يوميًا؟

تحسين التركيز واليقظة

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة healthline،يحتوي الشاي على مادة الكافيين التي تساعد على زيادة التركيز والانتباه، لكن بجرعة معتدلة لا تسبب التوتر مثل الإفراط في القهوة.

حماية الدماغ من التدهور المعرفي

أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول الشاي بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف ويُحسن الوظائف الإدراكية بفضل مضادات الأكسدة ومركب "الثيانين".

دعم صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد الشاي على تحسين تدفق الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يساهم في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

المساعدة في التحكم بالوزن

يساهم الشاي، خاصة الأخضر، في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون، ما يجعله عنصرًا مساعدًا في خطط فقدان الوزن.

صحة الفم والعظام

يحتوي الشاي على الفلورايد ومضادات البكتيريا، مما يعزز صحة الأسنان، كما أن بعض الأبحاث تشير إلى دوره في تقوية العظام عند تناوله بانتظام.

نصائح طبية مهمة

رغم فوائده، إلا أن الإفراط في تناول الشاي قد يؤدي إلى مشكلات مثل: صعوبة امتصاص الحديد، وزيادة ضربات القلب، واضطرابات النوم. لذا يُنصح بالاعتدال والاكتفاء بثلاثة أكواب يوميًا كحد مثالي.