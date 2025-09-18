4 فوائد لتناول كوب من عصير الرمان لصحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله

عصير الرمان يُعتبر من أكثر العصائر الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، فهو ليس فقط مشروبًا منعشًا بل كنز صحي يمد الجسم بفوائد عديدة.

وبحسبMedical News Today وHealthline، فإن كوبًا واحدًا من عصير الرمان يوميًا قد يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك.

1- تعزيز صحة القلب

الرمان يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما يحافظ على صحة القلب والشرايين.

2- تقوية المناعة

بفضل غناه بفيتامين C ومركبات البوليفينول، يدعم عصير الرمان جهاز المناعة في مكافحة الالتهابات والعدوى.

3- تحسين الهضم

يساعد عصير الرمان على تهدئة التهابات الأمعاء وتحفيز الهضم، مما يجعله مشروبًا مثاليًا للذين يعانون من عسر الهضم أو القولون العصبي.

4- دعم صحة البشرة

مضادات الأكسدة في الرمان تعمل على تقليل علامات الشيخوخة وحماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ما يمنحها إشراقة طبيعية.