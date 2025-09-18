4 فوائد لتناول كوب من اليانسون على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

اليانسون من الأعشاب العطرية التي اشتهرت منذ القدم في الطب التقليدي، ليس فقط لمذاقه المميز، بل لفوائده الصحية المتعددة.

كوب دافئ من مشروب اليانسون قد يكون وسيلة طبيعية لتحسين الصحة العامة، وفقًا لموقع Healthline وMedical News Today.

1- تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ

اليانسون يساعد على تهدئة المعدة والتخفيف من الغازات والتقلصات، ما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد الوجبات.

2- تهدئة السعال وتحسين التنفس

بفضل خصائصه الطاردة للبلغم، يعمل اليانسون على تخفيف السعال وفتح الشعب الهوائية، وهو خيار شائع خلال نزلات البرد.

3- دعم صحة النوم

مشروب اليانسون معروف بتأثيره المهدئ، مما يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

4- تعزيز المناعة

يحتوي اليانسون على مضادات أكسدة قوية تساهم في مقاومة الالتهابات ودعم مناعة الجسم.