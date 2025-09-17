4 فوائد للتفاح على صحة الجسم.. احرص عليه

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك 4 فوائد مهمة للتفاح على صحة الجسم، تجعله من الفواكه التي يُنصح بتناولها بانتظام وفق "هيلث لاين".

تعزيز صحة القلب

التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان (مثل البكتين) ومضادات أكسدة مثل الفلافونويدات، والتي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

دعم الجهاز الهضمي

بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد التفاح على تحسين عملية الهضم، ويقلل من مشاكل الإمساك، كما يساهم في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تقوية المناعة

التفاح غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يعزز مناعة الجسم ويقلل من فرص الإصابة بنزلات البرد والعدوى.

الوقاية من الأمراض المزمنة

الاستمرار في تناول التفاح يرتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، والزهايمر، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة.