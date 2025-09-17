5 فوائد لعصير البرتقال على صحة جسمك

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك فوائد لعصير البرتقال على صحة جسمك، تجعله مشروباً مغذياً ومفيداً عند تناوله باعتدال، وفق لما جاء في "هيلث لاين".

تقوية جهاز المناعة

عصير البرتقال غني بفيتامين C، وهو عنصر أساسي في دعم جهاز المناعة، حيث يساعد الجسم على محاربة العدوى والأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

مضاد قوي للأكسدة

يحتوي على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تحارب الجذور الحرة في الجسم، مما يقي من الالتهابات ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

تعزيز امتصاص الحديد

فيتامين C الموجود في عصير البرتقال يساعد على تحسين امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.

دعم صحة القلب

المركبات الطبيعية في العصير تساهم في تقليل ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول، مما يحافظ على صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ترطيب الجسم وتزويده بالطاقة

عصير البرتقال يحتوي على نسبة عالية من الماء والسكريات الطبيعية، مما يجعله خياراً جيداً للترطيب وتوفير طاقة سريعة، خاصة بعد المجهود البدني.