"جنين القمح".. سلاح سري لإنقاص الوزن وخفض الكوليسترول

كتب – سيد متولي

كشف خبراء أن طعاما بسيطا يمكن أن يتفوق على الأطعمة "الخارقة" الشائعة التي ينصح بها عادة لإنقاص الوزن.

وأشار الخبراء إلى أن جنين القمح، وهو جزء صغير من حبة القمح الغني بالعناصر الغذائية، قد يكون السر لتحقيق الشبع ودعم الصحة العامة والمساعدة في إنقاص الوزن، بحسب ميرور.

ويوصي البروفيسور فرانكلين جوزيف، الأخصائي في عيادة الدكتور فرانك لإنقاص الوزن، بإضافة ملعقتين كبيرتين من جنين القمح إلى النظام الغذائي اليومي.

ويوضح أن الألياف الموجودة في جنين القمح "تبطئ عملية الهضم وتوازن سكر الدم وتحافظ على الشعور بالشبع لفترة أطول"، ما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

وبالرغم من شهرة الأطعمة الخارقة مثل بذور الشيا والكتان والكينوا، يوضح الخبراء أن جنين القمح "جوهرة ذهبية" تستحق مكانا في قائمة مشترياتك، فهو غني بالألياف والمغذيات الدقيقة، ويعد مصدرا مهما لخفض الكوليسترول، ما يقلل احتمالية الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعمر.

ويحتوي جنين القمح أيضا على فيتامين E وبيتا كاروتين، وهما عنصران غذائيان أظهرت الدراسات أنهما يعززان الإدراك لدى كبار السن.

ويمكن استخدام جنين القمح بطرق متعددة: رشه على الزبادي (بما يعادل ملعقتين كبيرتين) ومزجه في العصائر، أو إضافته إلى الحساء.

ويؤكد البروفيسور جوزيف أن هذه الطريقة توفر 6 جرامات من الألياف، أي خمس الكمية اليومية الموصى بها، في وجبة واحدة فقط.

ويمكن للبالغين تناول ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة يوميا، حسب توصية البروفيسور، ويتميز بنكهة معتدلة شبيهة بالجوز، ما يجعله مناسبا للعديد من الأطعمة دون التأثير على طعمها.

ويختتم جوزيف: "يظهر جنين القمح أن أبسط الأطعمة وأكثرها تقليدية هي الأكثر فعالية، بفضل قيمته الغذائية العالية، وسعره المنخفض، يعد من أفضل الخيارات الغذائية وسلاحا سريا لكل من يسعى لإنقاص الوزن والشعور بالشبع".