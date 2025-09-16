دراسة: حلقات ضخمة في أفواهنا قد تحمينا من السرطان

كتب - سيد متولي

كشفت دراسة أن حلقات ضخمة من الحمض النووي تحملها البكتيريا في أفواهنا قد يكون لها تأثير إيجابي على صحتنا الفموية وأجهزتنا المناعية، ما قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وسميت هذه الحلقات الجينية المكتشفة حديثا باسم "إنوكلس" (Inocles)، وهي تمثل نوعا كبيرا من البلازميدات - عناصر وراثية توجد خارج المادة الوراثية الرئيسية في العديد من الميكروبات.

ويؤكد فريق بحثي من جامعة طوكيو أن "إنوكلس" تلعب دورا مهما في مساعدة البكتيريا - وتحديدا بكتيريا المكورة العقدية (Streptococcus) - على التكيف مع البيئة البيولوجية في الفم، مثل مجموعات النجاة الإضافية، بحسب ساينس أليرت.

ويوضح عالم الأحياء الدقيقة يویا كيجوتشي من جامعة طوكيو: "نعلم أن هناك أنواعا عديدة من البكتيريا في الميكروبيوم الفموي، لكن العديد من وظائفها وطرق أداء هذه الوظائف ما تزال مجهولة.

ومن خلال استكشاف هذا، اكتشفنا "إنوكلس"، وهي مثال على الحمض النووي (DNA) خارج الصبغي - قطع من الحمض النووي توجد في الخلايا، في هذه الحالة البكتيريا، ولكن خارج الحمض النووي الرئيسي".

وتم اكتشاف هذه الحلقات الجينية العملاقة من خلال دراسة دقيقة لعينات اللعاب من 56 متطوعا، مع إجراء اختبارات إضافية على 476 عينة لتحديد مدى انتشار "إنوكلس" بين عامة السكان.

وتظهر البيانات أن نحو ثلاثة أرباعنا قد يحملون هذه العناصر، ومن المفارقات أن أحد أسباب عدم اكتشاف "إنوكلس" من قبل قد يعود إلى حجمها الاستثنائي، وتتضمن تقنيات تسلسل الحمض النووي التقليدية تقسيم الحمض النووي إلى أجزاء أصغر، ما يجعل إعادة بناء التسلسلات الأكبر تحديا أكبر.

وللتغلب على هذه المشكلة، ابتكر الباحثون نظام تسلسل مخصص يسمى preNuc، والذي أزال الحمض النووي البشري من العينة، ما قلل من عدد قطع أحجية الحمض النووي البكتيرية التي يجب فرزها.

ويضيف كيجوتشي: "يبلغ متوسط حجم جينوم إنوكلس 350 كيلو قاعدة، وهو أحد أكبر العناصر الوراثية خارج الصبغية في الميكروبيوم البشري، والبلازميدات، وهي أشكال أخرى من الحمض النووي خارج الصبغي، تبلغ على الأكثر بضعة عشرات من الكيلو قاعدة".

ويقول الباحثون: "هذا الطول الكبير يمنح إنوكلس جينات لوظائف متنوعة، بما في ذلك مقاومة الإجهاد التأكسدي وإصلاح تلف الحمض النووي والجينات المتعلقة بجدار الخلية، وربما تكون متورطة في التكيف مع استجابة الإجهاد خارج الخلية".

وكانت المفاجأة في أن المصابين بسرطان الرأس والرقبة بين مجموعة عينات اللعاب الأكبر كان لديهم عدد أقل بكثير من هذه العناصر الجينية في أفواههم، ما يشير إلى فائدة محتملة تمنحها هذه الحلقات.

وما زال من غير المعروف ما إذا كانت "إنوكلس" تحمي من السرطان، أو ما إذا كان هناك عامل آخر قد يقلل من عدد "إنوكلس: مع زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

كما يحرص الباحثون على دراسة كيفية عمل الجينات في "إنوكلس"، وما إذا كان بإمكانها الانتشار بين الأشخاص، وما هي أنواع التأثيرات التي قد تحدثها على الصحة الفموية.