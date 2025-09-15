سرطان الدم.. إليك الأعراض والأسباب

كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الدم، المعروف أيضًا باللوكيميا، هو نوع من السرطان يصيب الدم ويتسم بالنمو السريع وغير الطبيعي لخلايا الدم، خاصة في نخاع العظم، وهو المكان الذي يُنتج فيه معظم دم الجسم.

فيما يلي، إليكم أعراض وأسباب سرطان الدم، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض سرطان الدم

تختلف الأعراض حسب نوع اللوكيميا، فبعض الأنواع المزمنة لا تُظهر أعراضا واضحة في المراحل المبكرة، ومع ذلك، تشمل الأعراض العامة ما يلي:

الشعور بالتعب أو الإرهاق بسرعة.

الحمى أو التعرق الليلي.

العدوى المتكررة.

ضيق التنفس.

شحوب الجلد.

فقدان الوزن بدون سبب واضح.

آلام أو حساسية في العظام والمفاصل.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبط أو الفخذ أو البطن.

نزيف الأنف أو اللثة.

ظهورطفح جلدي كبقع حمراء.

أسباب الإصابة بسرطان الدم

يبدأ سرطان الدم نتيجة حدوث طفرة جينية وتغير في الحمض النووي داخل خلية واحدة في نخاع العظم، هذا التغيير يجعل الخلية تتكاثر بشكل غير طبيعي وتستمر في الحياة بدلا من أن تموت كما هو مفترض، ثم تنشأ خلايا جديدة غير طبيعية من نفس الخلية المتحورة.

