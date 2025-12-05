قبل قرعة المونديال.. ميسي يثير الجدل حول مشاركته في كأس العالم 2026

سحبها بنفسه.. قصة مشاركة ترامب في قرعة كبيرة قبل أكثر من 30 عامًا (فيديو)

أعاد ليونيل ميسي فتح باب الجدل حول مشاركته في كأس العالم 2026، بعدما صرّح بأنه قد يكتفي بحضور البطولة كمشجع "في أسوأ الأحوال"، ما أثار الشكوك مجددا حول انضمامه لقائمة منتخب الأرجنتين.

النجم الأرجنتيني، كان قد لمح سابقا إلى إمكانية غيابه عن المونديال لإفساح المجال أمام جيل جديد من اللاعبين، ومع ظهوره في مقابلة جديدة مع شبكة ESPN قبل قرعة تصفيات كأس العالم في واشنطن، عاد ميسي ليُلمح مرة أخرى إلى إمكانية استبعاده من قائمة حامل اللقب.

وقال ميسي: "آمل أن أكون هناك، سبق أن قلت إنني أتمنى المشاركة، لكن في أسوأ الأحوال سأكون متواجدا لمشاهدتها من المدرجات، وسيكون ذلك أمرا مميزا أيضا".

وأضاف: "كأس العالم لها طابع خاص في كل بلد، لكنها بالنسبة لنا في الأرجنتين تحمل معنى مختلفا تماما".

وكان الأسطورة الأرجنتينية قد نجح في تحقيق الحلم الأكبر عام 2022 في قطر عندما قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب، وبعدها غادر باريس سان جيرمان متجها إلى الولايات المتحدة، حيث أنهى العامين والنصف الماضيين من مسيرته مع إنتر ميامي، واستمر في كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر.