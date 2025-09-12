نوع خضار.. كنز أحمر يحمي قلبك ويعزز مناعتك

كتبت- نرمين ضيف الله:

الطماطم (البندورة) من الخضروات التي نراها يوميًا في المطابخ، لكن قيمتها الحقيقية الصحية تتعدى الطعم.

تحتوي الطماطم على عناصر غذائية مثل مضادات الأكسدة، الفيتامينات، والمعادن التي تساهم في تعزيز صحة الجسم بأساليب متعددة.

في هذا التقرير، نستعرض 5 فوائد لتناول الطماطم بانتظام وفق "هيلث لاين".

5 فوائد لتناول الطماطم على صحة الجسم

حماية القلب وخفض الكولسترول

الطماطم تحتوي على الليكوبين وهو مضاد أكسدة قوي يعطيها اللون الأحمر، ويُساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار (LDL) وفي تقليل الالتهابات داخل الشرايين.

كما أن البوتاسيوم الموجود فيها يُساهم في تنظيم ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب العامة.

فوائد الطماطم للقلب.

مقاومة أنواع من السرطان

دراسات متعددة تربط بين استهلاك الطماطم ومشتقاتها وبين انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، المعدة، والرئة.

يُعتقد أن الليكوبين وفلافونويدات أخرى تُساعد في حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى نمو سرطاني.

دعم الجهاز المناعي وتحسين الجلد

الطماطم تُعدّ مصدرًا جيّدًا لفيتامين C وفيتامين A والعناصر المضادة للأكسدة الأخرى التي تُقوّي جهاز المناعة.

كما أن هذه المركبات تساعد على حماية الجلد من أضرار الشمس، تأخر ظهور التجاعيد، وتحسين مرونة البشرة.

دعم الوظائف المعرفية وتقليل خطر الأمراض العصبية

مركب الليكوبين الموجود في الطماطم يُظهر قدرة على حماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي، ما قد يساعد في تقليل خطر بعض الأمراض العصبية المرتبطة بالتقدم في السن مثل الخرف والزهايمر. كذلك الألياف والفيتامينات تُساهم في تحسين الصحة.

تحسين الهضم والمساعدة على فقدان الوزن

الطماطم تحتوي على قدر جيد من الألياف والماء، ما يُسهم في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

كما أن السعرات الحرارية في الطماطم قليلة مقارنة بحجمها ونسبة الشبع التي تُعطيها، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للدعم أثناء برامج فقدان الوزن أو لمن يريد تناول شيء مغذٍ دون سعرات كثيرة.