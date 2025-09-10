ما أسباب وعلاج السعال الدموي؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتورة كلير طومسون طبيبة الأورام البريطانية أن السعال الدموي قد يكون علامة على مشكلة صحية خطيرة.

وأوضحت كلير أنه سيتم إجراء فحوصات دقيقة للرئتين باستخدام الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية، مع تحديد موعد متابعة بعد ستة أسابيع للتأكد من زوال المشكلة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتكشف الفحوصات عن أورام أو أمراض مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، أو عن وجود جلطات دموية في الرئتين تتطلب علاجا عاجلا.

الأسباب الشائعة لـ السعال الدموي

- استنشاق جسم غريب: قد يحدث للأطفال عند ابتلاع قطع صغيرة مثل الخرز، وللكبار عند استنشاق جسيمات معدنية أو خشبية أو زجاجية، ما يؤدي إلى التهاب الرئة وسعال الدم.

- التهابات الصدر: تشمل الالتهاب الرئوي أو السل، حيث تسبب العدوى تهيج في الحويصلات الهوائية الصغيرة، مما يؤدي إلى سعال مصحوب بالدم، وفي بعض الأحيان، قد يصاحب هذا السعال حمى أو ألم عند التنفس (الشهيق).

- مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD): السعال المصحوب بدم وبلغم أكثر شيوعاً بين المدخنين أو الأشخاص الذين يتعرضون باستمرار للأبخرة الضارة أو الغبار. في هذه الحالات، يتسبب الالتهاب المزمن في الرئة في تهيُّج مستمر، مما يؤدي إلى هذا النوع من السعال.

- السرطان: سرطان الرئة من الأسباب الخطيرة للسعال الدموي.

وتوصي طومسون بإجراء فحوصات إذا استمر السعال أكثر من أربعة أسابيع، حتى وإن لم يكن الشخص مدخنا، إذ يمكن أن يكون وراثيا.

- جلطات الدم: قد تنشأ بعد الجراحة أو السفر الطويل بسبب تخثر وريدي عميق، ما يؤدي إلى جلطة دموية في الرئتين. كما أن النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لفترات طويلة معرضات لخطر أكبر.

- أمراض القلب: مشاكل صمامات القلب أو ضعف وظيفته يمكن أن تزيد الضغط في الرئتين، مسببة نزيفا داخليا يظهر على شكل سعال دموي.

وأكدت طومسون أن أي حالة سعال مستمر أكثر من أربعة أسابيع أو سعال دموي بدون سبب واضح، يجب التعامل معها بجدية، وإجراء التصوير الطبي والفحوصات اللازمة لتحديد السبب وعلاجه فورا.





