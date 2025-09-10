احرص عليها.. عصائر تساعد على حرق دهون البطن

كتبت- نرمين ضيف الله:

يسعى الكثيرون لخسارة دهون البطن بطرق طبيعية وبسيطة، ومن بين هذه الطرق هو اتباع نظام غذائي صحي غني بالعصائر الطبيعية، والألياف.

فيما يلي نستعرض في التقرير التالي أبرز 5 عصائر تساعد على التخلص من الدهون، وفق لما جاء في الموقع الطبي "Healthline".

عصير بطيخ

عصير البطيخ خيارًا منعشًا ومنخفض السعرات، ومشبعًا بالماء والمواد المغذية مثل فيتامينات A وC، والبوتاسيوم.

وتناولوا كوبين من ماء البطيخ يوميًا يساعد على انخفاضًا ملحوظًا في وزن الجسم ودهون البطن وكذلك الشهية والرغبة في تناول الطعام.

عصير أخضر (سبانخ، خيار، تفاح أخضر، كرفس)

الخضراوات الورقية في هذا العصير غنية بالألياف وقليلة السكر، إضافة إلى مضادات الالتهاب.

يمكنك مزج السبانخ مع الخيار والتفاح الأخضر والكرفس في الخلاط للحصول على مشروب غني بالألياف والمغذيات، ويُعد خيارًا ممتازًا لدعم الشعور بالشبع وتقليل الدهون مع مرور الوقت.

عصير جزر

عصير الجزر غني بفيتامين A ومضادات أكسدة قوية تنتمي إلى مجموعة الكاروتينويد.

أن من يتناولون عصائر غنية بالكاروتينويد يوميًا يلاحظون انخفاضًا ملحوظًا في دهون البطن خلال 8 أسابيع.

عصيرالتفاح

التفاح مشروبًا غنيًا بالألياف والعناصر المفيدة يوفر مضادات أكسدة قوية متعددة الفوائد مثل خفض الالتهاب وحماية القلب، بينما التفاح يمد الجسم بالألياف ويساعد في امتلاء المعدة والسيطرة على الوزن.

عصائر الفواكه

مثل الأناناس، والبطيخ، والليمون، والرمان، والجريب فروت، والأناناس يحتوي على إنزيم البروميلين الذي يساعد على الهضم ويقلل الالتهاب.

البطيخ غني بالماء ويحتوي على الأرجينين، والذي قد يساهم في حرق الدهون.

أما الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُعزّز من الإيض وتساعد على التخلص من السموم.

والرمان مليء بالبوليفينولات ومضادات الأكسدة التي تقلل الالتهاب وتسهم في تحسين عملية الأيض.

والجريب فروت يحسن حساسية الجسم للأنسولين ويُعزز حرق الدهون.