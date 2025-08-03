الصداع في هذه الحالة قد يكون علامة على نزيف دماغي خطير

كشفت الدكتورة الروسية جالينا تشودينسكايا طبيبة المخ والأعصاب الروسية أن النزيف تحت العنكبوتية هو حالة يتدفق فيها الدم تحت أغشية الدماغ.

وتابعت: "عادة ما يصاحب النزيف تحت العنكبوتية صداع شديد وغثيان وألم عند تحريك العينين وتصلب في عضلات الرقبة، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي أو الدخول في غيبوبة".

وأضافت: "تشمل الأسباب الرئيسية لهذا النوع من النزيف: ارتفاع ضغط الدم الذي يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية في الدماغ، وتمزق تمدد الأوعية الدموية، وإصابات الرأس الناتجة عن الصدمات، بالإضافة إلى أمراض الأوعية الدموية الالتهابية"، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وتحذر من تجاهل الشعور بصداع شديد يظهر لأول مرة، مؤكدة أن ذلك قد يكون أمرا خطيرا للغاية، إذ قد يؤدي إلى الوفاة نتيجة الوذمة الدماغية. كما تشمل المضاعفات المحتملة الإصابة بالتهاب مزمن في السحايا (التهاب العنكبوتية)، والذي قد يتجلى في صداع مستمر.

وتشمل العواقب أيضا اضطرابات عصبية بؤرية، مثل مشكلات في الذاكرة والانتباه، واضطرابات في الكلام، وضعف في الأطراف، بالإضافة إلى ضعف تنسيق الحركات والمشي".

وتؤكد الطبيبة أنه في حال ظهور أي من هذه الأعراض، من الضروري التوجه للحصول على الرعاية الطبية العاجلة، لتفادي المضاعفات الخطيرة والحفاظ على جودة الحياة.

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