إعلان

قطر تعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

كتب : مصراوي

12:03 ص 04/03/2026

الحرس الثوري الإيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت الجهات المختصة في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في البلاد.

وقالت الجهات الأمنية في قطر، أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن القبض على عشرة متهمين، سبعة منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، وثلاثة آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة.

وأوضحت الجهات الأمنية، أنه كما عثر بحوزتهم على مواقع واحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأكدت الجهات الأمنية أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني قطر بنك الأهداف الإيراني إيران وأمريكا هجمات إيران على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها
أخبار مصر

"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها
إعلام إيراني معارض: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني معارض: اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده
مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
أخبار مصر

مجدي الجلاد: إسرائيل تحاول إدخال دول الخليج في مواجهة مباشرة مع إيران
حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
شئون عربية و دولية

حزب الله يطلق صواريخ على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي
بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة