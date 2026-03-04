وكالات

أعلنت الجهات المختصة في دولة قطر، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في البلاد.

وقالت الجهات الأمنية في قطر، أن عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة أسفرت عن القبض على عشرة متهمين، سبعة منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، وثلاثة آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة.

وأوضحت الجهات الأمنية، أنه كما عثر بحوزتهم على مواقع واحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

وأكدت الجهات الأمنية أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.