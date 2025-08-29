ما الذي يحدث لجسمك عند تناول 7 بيضات في اليوم الواحد؟

البيض هو أحد أكثر الأطعمة المغذية على وجه الأرض، فهو غني بالبروتين عالي الجودة والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وفقًا لـ healthline.

مصدر غني بالبروتين

7 بيضات توفر كمية كبيرة من البروتين، وهو ضروري لبناء وإصلاح العضلات، والحفاظ على صحة الأنسجة، وتعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما قد يساعد في التحكم بالوزن.

إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية

البيض مصدر ممتاز للعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين D، وفيتامين B12، والسيلينيوم، والكولين. الكولين على وجه الخصوص مهم لوظائف الدماغ والذاكرة.

تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL):

على الرغم من أن البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن تناول البيض باعتدال قد يساهم في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، الذي يساعد على إزالة الكوليسترول الضار من الشرايين.

مخاطر وآثار جانبية محتملة

زيادة الكوليسترول الضار (LDL):

في حين أن البيض قد يزيد الكوليسترول الجيد، إلا أن تناول كميات كبيرة جدًا منه قد يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار (LDL) لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في استقلاب الكوليسترول. هذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

ارتفاع السعرات الحرارية والدهون

تحتوي البيضة الواحدة على حوالي 70-80 سعرة حرارية. تناول 7 بيضات يضيف ما يقرب من 500-560 سعرة حرارية إلى نظامك الغذائي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الدهون المشبعة. إذا لم يكن الشخص يمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

مشاكل في الجهاز الهضمي

قد يؤدي الإفراط في تناول البيض إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات والإمساك، خاصة إذا كان النظام الغذائي يفتقر إلى الألياف من الخضروات والفواكه.

الحساسية

قد يسبب تناول كميات كبيرة من البيض ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه البيض، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الطفح الجلدي أو ضيق التنفس.

عدم التوازن الغذائي

الاعتماد بشكل كبير على البيض كمصدر رئيسي للتغذية قد يؤدي إلى إهمال الأطعمة الأخرى الضرورية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، مما يسبب نقصًا في بعض الفيتامينات والمعادن والألياف.

