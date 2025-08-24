مكمل غذائي يحمي النساء من الخرف.. دراسة تكشف

كشفت دراسة أجراها باحثون بريطانيو أن النساء المصابات بضعف الذاكرة لديهن مستويات أقل بكثير من الدهون غير المشبعة الصحية في الدم مقارنة بالنساء غير المصابات، في حين لم يلاحظ هذا الاختلاف لدى الرجال.

وأظهرت الدراسة أن تناول أحماض أوميجا الدهنية، سواء من الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل أو كمكمل غذائي، قد يساعد النساء على الوقاية من مرض ألزهايمر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وهذه الاختلافات البيولوجية قد تفسر جزئيا لماذا يشخص ألزهايمر لدى النساء أكثر من الرجال، مع التأكيد على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.

وتتأثر النساء بشكل غير متناسب بمرض ألزهايمر، ويشخصن به أكثر من الرجال بعد سن الثمانين.

وأكثر ما لفت انتباهنا هو عدم وجود فرق في هذه الدهون بين الرجال الأصحاء والرجال المصابين بضعف إدراكي، بينما كانت الصورة مختلفة تماما بالنسبة للنساء".

وفي الدراسة، فحص الباحثون عينات بلازما الدم من 841 مشاركا، منهم مصابون بألزهايمر وضعف إدراكي خفيف وأصحاء إدراكيا، لتحليل 700 نوع من الدهون ومراقبة علامات الالتهاب وتلف الدماغ. ووجدوا أن النساء المصابات بألزهايمر لديهن دهون مشبعة "غير صحية" أكثر بكثير، بينما كانت الدهون الصحية المرتبطة بأحماض أوميغا أقل بكثير.

لذا من الضروري حصول النساء على أحماض أوميجا الدهنية في نظامهن الغذائي، سواء من الأسماك الدهنية أو المكملات الغذائية.

كما أن النساء المصابات بألزهايمر لديهن مستويات أقل من بعض الدهون غير المشبعة مقارنة بالرجال.

اقرأ أيضا:

تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع

هل يمكن وضع الفازلين على الوجه؟.. إليك الفوائد والأضرار

كيف يؤثر فنجان القهوة الصباحي على مزاجك؟

لماذا يصعب على البعض مسامحة أنفسهم؟

أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. انتبه