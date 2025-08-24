دراسة: النظام الغذائي الغني بالفلافونويد يقلل خطر الوفاة المبكرة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كوينز في بلفاست أن اتباع نظام غذائي يحتوي على الشاي والتوت والتفاح والبرتقال والعنب قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة ويعزز طول العمر.

ووجد الباحثون أن تناول مصادر غذائية غنية بالفلافونويد، مثل الشاي والتوت والشوكولا الداكنة والتفاح قد يمنع تطور حالات مثل: السكري من النوع 2، والسرطان، وأمراض القلب، والأعصاب.

وشملت الدراسة متابعة أكثر من 120 ألف شخص، أعمارهم بين 40 و70 عاماً لأكثر من عقد، الأولى من نوعها التي تُبرز فائدة تناول مجموعة متنوعة من الفلافونويدات تتجاوز مجرد تناول كميات كبيرة منها، وفقا لـ"إم إس إن هيلث".

تأثير المغذيات

وقد تعمل أنواع مختلفة من الفلافونويدات تعمل بطرق مختلفة، فبعضها يُحسّن ضغط الدم، بينما يُساعد البعض الآخر في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهابات".

وتوجد جزيئات الفلافونويد بكثرة في التوت الأزرق والفراولة والبرتقال والتفاح والعنب، وحتى الشاي والنبيذ الأحمر والشوكولا الداكنة.

وارتبط تناول حوالي 500 ملليجرام من الفلافونويد يومياً بانخفاض خطر الوفاة بجميع أسبابها بنسبة 16%، بالإضافة إلى انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني وأمراض الجهاز التنفسي بنسبة 10%".

وهذه الكمية تعادل تقريبًا كمية الفلافونويد التي تتناولها في كوبين من الشاي".

اقرأ أيضا:

تظهر على أصابعك- 3 علامات تخبرك بأن كبدك مريض.. أعراض أمراض الكبد على الأصابع

هل يمكن وضع الفازلين على الوجه؟.. إليك الفوائد والأضرار

كيف يؤثر فنجان القهوة الصباحي على مزاجك؟

لماذا يصعب على البعض مسامحة أنفسهم؟

أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. انتبه