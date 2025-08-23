الأفوكادو.. ثمرة صحية مذهلة بـ 7 فوائد لا غنى عنها

الأفوكادو من الفواكه الغنية بالدهون الصحية والعناصر الغذائية المفيدة، ومن الخيارات المثالية لمن يبحث عن طعام متوازن يعزز صحة القلب والدماغ والهضم.

وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، فإن تركيبته الغذائية تجعله طعامًا خارقًا بكل معنى الكلمة.

أهم فوائد الأفوكادو الصحية وفق "هيلث لاين".

تعزيز صحة القلب

يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تساعد في خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يدعم صحة القلب.

غني بالبوتاسيوم

يحتوي على كمية بوتاسيوم أكبر من الموز، ما يساهم في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتات القلبية.

داعم للهضم

الألياف الموجودة في الأفوكادو تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وتقليل مشاكل الإمساك والانتفاخ.

يحسن صحة البشرة والشعر

غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة، ما يساعد في ترطيب البشرة، ومحاربة علامات التقدم في السن، وتحسين صحة الشعر.

ينظم مستويات السكر في الدم

رغم احتوائه على دهون، إلا أن الأفوكادو منخفض الكربوهيدرات ويحتوي على ألياف تُساعد في استقرار سكر الدم.

يعزز الشعور بالشبع

تناول الأفوكادو ضمن الوجبات يساهم في تقليل الشهية لفترات أطول، مما يجعله مناسبًا لبرامج خسارة الوزن.

مفيد لصحة العين

يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، التي تحمي العين من الأشعة الضارة وتقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.