دراسة جديدة.. البوتاسيوم قد يُخفف من احتمال الإصابة بالاكتئاب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة "دونغ-إيه" في كوريا الجنوبية أن بعض المعادن، وخصوصًا البوتاسيوم والزنك، قد تلعب دورًا هامًا في خفض احتمالية الإصابة بالاكتئاب.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن الاكتئاب يؤثر على نحو 5% من البالغين حول العالم. وتشير الأبحاث إلى أن تبني نمط حياة صحي، وفي مقدمته نظام غذائي متوازن، يمكن أن يكون عاملًا مساعدًا في الوقاية من هذا الاضطراب النفسي.

كما تشمل التوصيات الوقائية الأخرى النوم المنتظم، والنشاط البدني المستمر.

وأوضح الدكتور "مينكوك سون"، الباحث الأساسي في الدراسة، أن "الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب تشكل تحديًا عالميًا، في ظل محدودية فعالية بعض العلاجات التقليدية، وظهور آثار جانبية محتملة لها، خصوصًا العلاجات الدوائية".

الدراسة ركزت على 7 معادن

بحث الفريق تأثير سبعة معادن أساسية وهي: الصوديوم، البوتاسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الحديد، الزنك، والكالسيوم على العلاقة بين مستوياتها في الجسم وخطر التعرض للاكتئاب.

وبحسب ما نشره موقع "Medical News Today"، فإن المشاركين الذين أظهروا مستويات مرتفعة من البوتاسيوم، سواء في كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب مقارنة بغيرهم.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم

لمن يرغب في تعزيز استهلاك البوتاسيوم، تشمل الأطعمة الغنية به:

الخضراوات الجذرية: مثل البطاطا والبطاطا الحلوة.

الفاكهة التي تنمو على تسلق: مثل الطماطم، الكوسا، الخيار، الباذنجان، والقرع.

الفواكه المجففة: مثل المشمش المجفف.

الخضراوات الورقية: مثل السبانخ.

فواكه الأشجار: مثل الموز والمانجو.

البقوليات: مثل الحمص، الفاصولياء، الفول، والبازلاء.