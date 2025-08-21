كيف تساعد الرياضة على تقليل خطر الإصابة بالسرطان؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة "إديث كوان" الأسترالية أن ممارسة الرياضة قد يسهم في إنتاج الميوكينات وهي بروتينات تفرزها العضلات وتمتلك خصائص مضادة للسرطان.

وأشارت الدراسة أن النشاط البدني يمكن أن يخفض نمو الخلايا السرطانية بنسبة تتراوح بين 20 و30٪، من خلال زيادة إنتاج الميوكينات، وهي بروتينات تفرزها العضلات وتمتلك خصائص مضادة للسرطان.

كما أن التمارين الرياضية أصبحت جزءا أساسيا من علاج السرطان.

وشملت الدراسة نساء متعافيات من سرطان الثدي، حيث تم قياس مستويات الميوكينات قبل التمرين مباشرة وبعده، وأيضا بعد مرور 30 دقيقة، وفقا لموقع "Naukatv".

وأظهرت النتائج أن تمارين القوة والتدريب المتقطع عالي الكثافة رفعت مستويات الميوكينات بشكل ملحوظ، كما أن تحسين تكوين الجسم من خلال خفض الدهون وزيادة الكتلة العضلية يقلل الالتهاب المزمن الذي يعزز تطور سرطان الثدي ويزيد خطر انتكاسه.

والالتهاب المزمن يسرع نمو الأورام ويضعف المناعة ويرفع خطر الانتكاس"، محذرة من أن خسارة الوزن السريعة دون ممارسة الرياضة غير فعالة.

ويجب أن يصاحب فقدان الوزن نشاط بدني للحفاظ على الكتلة العضلية وتعزيز إفراز المواد الكيميائية الوقائية".

