الكيلو نزل لـ 5 جنيهات.. سر تخزين الطماطم لفترات طويلة

كتبت- شيماء مرسي

شهدت أسعار الطماطم انخفاض ملحوظ حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

ونتيجة لذلك، بدأت ربات البيوت يبحثن عن أفضل الطرق لتخزين الطماطم لفترات طويلة.

وفي هذا الإطار، يستعرض "مصراوي" أفضل الطرق لتخزين الطماطم لأطول فترة ممكنة، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

تخزينها على جانب الساق لأسفل

لضمان عدم تعفن الطماطم بسرعة وإطالة عمرها يجب تخزينها بحيث يكون جانب الساق لأسفل، وهذا يساعد على تسريع نضجها.

كما أن تخزينها بهذه الطريقة بعيدا عن أشعة الشمس يبقيها طازجة وصالحة للأكل لفترة طويلة.

شراء الطماطم غير الناضجة

لتخزينها لفترة طويلة من الأفضل شراء الطماطم الخضراء غير الناضجة بدلا من الناضجة.

ويمكن أن تبقى الطماطم الخضراء طازجة في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع، ولكن يجب أن يخلو مكان التخزين من الرطوبة وإلا فقد تفسد.

التحقق من الطماطم المخزنة بانتظام

يجب فحص الطماطم بانتظام للبحث عن أي علامات تدل على وجود العفن أو التلف.

تجميدها في الفريزر

يعد أسهل وأفضل طريقة لتخزين الطماطم لفترة طويلة هي حفظها في الفريزر بعد إزالة الجزء العلوي والتخلص منه.

مسحوق الطماطم

قومي بتنظيف الطماطم جيدا وتجفيفها بقطعة قماش ثم تقطيعها إلى قطع صغيرة وخلطها في الخلاط ثم بعد ذلك حفظها في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة.