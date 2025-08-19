"جوقة الفجر".. لماذا تصيح الطيور في الصباح؟

يعود السبب الرئيسي وراء صياح الطيور في الفجر إلى ظاهرة طبيعية تُعرف باسم "جوقة الفجر"، بينما هذا الصياح ليس مجرد أغنية صباحية، بل هو سلوك غريزي له عدة أسباب حيوية، وفقًا لموقع Birds and Wild.

إعلان عن المنطقة

وتعبتر أغنية الفجر وسيلة للذكور من الطيور لإعلان سيطرتها على منطقة معينة، وتنبيه الطيور الأخرى من نفس النوع بالابتعاد.

جذب الإناث

يستخدم الذكور صياح الفجر القوي والواضح لجذب الإناث وإثبات قوتهم وصحتهم، فصوت الذكر القوي يدل على قدرته على البوزاء عن نفسه وتأمين الطعام.

الوقت الأمثل للغناء

يُعتقد أن الفجر هو الوقت المثالي لصياح الطيور لعدة أسباب:

- قلة الضوضاء

مع هدوء الرياح وقلة الأصوات الأخرى في الصباح الباكر، يتمكن صياح الطيور من الانتشار لمسافات أطول وبوضوح أكبر.