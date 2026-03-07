إعلان

بعد هجمات صاروخية.. وزير الدفاع السعودي يحذر إيران من الحسابات الخاطئة

كتب : مصراوي

08:04 ص 07/03/2026

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

وكالات

حض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إيران، السبت على التحلي بـ"الحكمة والابتعاد عن الحسابات الخاطئة" بعدما شنت طهران هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المملكة.

قال عبر إكس بعد لقاء مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير: "بحثنا الاعتداءات الإيرانية على المملكة في إطار اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين بلدينا الشقيقين، وسبل وقف هذه الاعتداءات التي لا تصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة، متمنيّن أن يُغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت في وقت سابق صباح السبت أنها دمرت صاروخا بالستيا كان متجها نحو قاعدة الأمير سلطان الجوية التي تضم جنودا أمريكيين.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع عبر إكس "اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة السعودية أعلنت الجمعة أنها اعترضت 3 صواريخ كانت تستهدف هذا المرفق الواقع في جنوب شرق الرياض.

كذلك، أعلنت السعودية السبت "اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي في محاولة هجوم على حقل شيبة" في جنوب شرق البلاد وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن ناطق باسم وزارة الدفاع.

والأربعاء، أكّدت الرياض أنها اعترضت مسيّرة كانت تستهدف مصفاة رئيسية وهي مصفاة رأس تنورة (شرق) التي استُهدفت أيضا الإثنين، وفقا للغد.

