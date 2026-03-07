بسبب الأعاصير.. وفاة 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 في ميشيجان بأمريكا



وكالات

قالت السلطات المحلية، إن أعاصير وعواصف قوية أودت بحياة 4 أشخاص على الأقل وأصابت أكثر من 10 آخرين في جنوب ولاية ميشيجان الأمريكية أمس الجمعة، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وانقطاع الكهرباء عن مئات السكان.

وبعد وقت قصير من إصدار هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من أعاصير في المنطقة، انتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي يقال إنها من بلدتي ثري ريفرز ويونيون سيتي تظهر أعاصير هائلة تقتلع أسطح المباني وتطيح بالحطام في الهواء.

وأظهرت لقطات وسائل الإعلام المحلية مبان وسيارات محطمة وأعمدة وأشجارا وعلامات مرور سقطت بفعل الرياح.

وذكر مكتب شرطة مقاطعة برانش، إذ تقع يونيون سيتي، أن هناك 3 حالات وفاة وعشرات الإصابات.

وقالت السلطات المحلية في مقاطعة كاس، إن شخصا واحدا لقي حتفه وأصيب آخرون بجروح .

جاء في بيان على الموقع الإلكتروني لمقاطعة كاس "لحقت أضرار بالغة بالعديد من المباني الكبيرة ، بما في ذلك منازل وحظائر، تراوحت بين أضرار هيكلية كبيرة وتدمير كامل".

وأفاد مسؤولون محليون بأن انقطاع التيار الكهربائي أثر على مئات الأشخاص.

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لبلدة يونيون سيتي على فيسبوك: "سقطت عدة أعمدة كهرباء، وتضررت المحولات، وسقطت أجزاء من خطوط الكهرباء على الأرض، وتضرر الجانب الشمالي من بحيرة يونيون بشكل بالغ، حيث سقطت خطوط كهرباء بطول حوالي ميلين في تلك المنطقة وحدها"، مشيرا إلى أن إصلاح الأضرار قد يستغرق عدة أيام.

قالت حاكمة ولاية ميشيجان جريتشن ويتمر إنها قامت بتفعيل مركز عمليات الطوارئ بالولاية لمتابعة الموقف، وفقا للغد.