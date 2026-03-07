الأهلي حامل اللقب.. تحديد مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسيدات

تأهل الرباعي الأهلي ومسار ووادي دجلة ومودرن سبورت، إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات 2026، البطولة التي يحمل النادي الأهلي لقبها.

الأهلي يتوج بكأس مصر

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، بكأس مصر الموسم الماضي، بعد الفوز على وادي دجلة، بهدف نظيف، لتصبح أول لقب في تاريخ النادي.

وتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر النسخة الحالية، بعد الفوز على بالم هيلز بخمسة أهداف دون رد.

مواعيد مباريات كأس مصر للسيدات

أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي كأس مصر، بمواعيد مباريات نصف النهائي ولقاء النهائي، وجاءت كالآتي:

الأهلي – وادي دجلة – الثانية ظهر يوم الثلاثاء 31 مارس

مودرن سبورت – مسار - الثانية ظهر يوم الثلاثاء 31 مارس

وتقام مباراة النهائي يوم الجمعة 8 مايو 2026.

اقرأ أيضًا:

بعد تهديدهن ووصفهن بـ"الخائنات".. لاعبات منتخب إيران يؤدين النشيد الوطني

"أنا نفس المدرب".. أرني سلوت يتحدث عن تراجع مستوى ليفربول



