اعتراض صواريخ ومسيرات في الأردن والسعودية يرفع مستوى التوتر بالمنطقة

كتب : مصراوي

08:07 ص 07/03/2026

اعتراض صاروخ

وكالات

أعلنت وسائل إعلام، أن الدفاعات الجوية الأردنية أسقطت 4 طائرات مسيرة بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمدينة إربد، وقالت وزارة الدفاع السعودية إنه تم تدمير 6 مسيرات وصاروخ باليستي.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، إنه تم اعتراض وتدمير 6 طائرات مسيّرة في منطقة الربع الخالي كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي، إلى جانب اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وفي تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوة البحرية للجيش شنت منذ فجر اليوم موجة واسعة من الهجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت القواعد الأمريكية وإسرائيل.

كما طالت الهجمات أماكن تجمع القوات والقواعد الأمريكية في منطقة منهاد بأبوظبي ومعسكر العُديري في الكويت، إضافة إلى استهداف رادارات كربونية في منشآت سدوت ميخا الاستراتيجية في إسرائيل، وفقا لروسيا اليوم.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة "فرانس برس" بوقوع عملية اعتراض جوي فوق مطار دبي الدولي في الإمارات العربية المتحدة، من دون صدور تفاصيل إضافية حول طبيعة الهدف الذي جرى اعتراضه.

وفي وقت سابق، كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن صورا فضائية جديدة من عدة قواعد عسكرية رئيسية في شبه الجزيرة العربية تشير إلى محاولات استهداف أنظمة رادار أمريكية الصنع تستخدم لرصد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأظهر التحليل استهداف مبان تضم أنظمة رادار في موقعين بالإمارات، دون تأكيد مدى تضرر المعدات.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث محدود نتج عن سقوط شظية إثر عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية، دون تسجيل أي إصابات. كما أوضح المكتب أنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض مطار دبي الدولي لأي حادث.

