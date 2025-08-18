560 ألف جنيه.. 10 صور لـ أغلى نوع عسل في العالم

كتب – سيد متولي

العسل أحد الأطعمة التي يتناولها ملايين الأشخاص حول العالم، لطعمه الحلو وقوامه اللزج، لكن هل تعرف أغلى نوع عسل في العالم؟.

وبحسب موقع timesofindia، فإن أغلى نوع عسل في العالم، هو عسل إلفيش، فماذا نعرف عنه؟.

عسل إلفيش يتم إنتاجه في منطقة البحر المتوسط على ارتفاع 2500 متر فوق مستوى سطح البحر.

يصل سعر الكيلوجرام الواحد 10 آلاف يورو، أي ما يعادل أكثر من 560 ألف جنيها مصريا.

عسل إلفيش يعتبر أنقى عسل في العالم، ذو نكهة فريدة، كما أنه يستخرج مرة واحدة في السنة، لذلك يباع بسعر باهظ.

عسل إلفيش كونه غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

