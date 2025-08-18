خبير تغذية يكشف سرا عن الملوخية ويحذر من التونة المعلبة

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور مجدي نزيه استشاري التغذية العلاجية خلال استضافته ببرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا المذاع عبر فضائية سي بي سي إن الملوخية والكمون من الأطعمة التي تحتوي على مادة النانو جولد التي تحمي من الأمراض.

وأوضح مجدي: "أكلة الشلولو تتكون من ملوخية ناشفة وليمون ماء وثوم".

وتابع نزيه: "تناول الشلولو يساعد على إمداد الجسم بالحديد والوقاية من الجلطات والحماية من البكتيريا والفيروسات.

وكشف استشاري التغذية العلاجية أن الأطعمة المعلبة مثل التونة والفول خطيرة وتحتوي على مواد ضارة بمرور الوقت تسبب إصابة الأطفال بمرض التوحد.

وأشار نزيه: "استخدام المبيدات الحشرية والكيميائية في الزراعة قد يسبب فقدان المحصول لقيمته الغذائية.

وشدد نزيع على ضرورة غسل الخضروات والفاكهة تحت الماء الجاري، نظرا لأن الديدان الصغيرة لا ترى بالعين المجردة وتكون موجودة بكثرة على أسطح الخضروات والفاكهة.

وقال مجدي: "من الأخطاء الشائعة أن نقع الخضروات في الخل والماء مفيد، ولكن العكس الأفضل غسلها تحت الماء الجاري".

