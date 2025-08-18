علماء يكتشفون طريقة بسيطة للوقاية من أمراض القلب

اكتشف علماء من جامعة سيدني أن كل ألف خطوة إضافية يوميا تقلل من خطر الإصابة بقصور القلب، واحتشاء عضلة القلب، والجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وتشير مجلة European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) إلى أن 32,192 متطوعا، متوسط أعمارهم 64 عاما، شاركوا في هذه الدراسة. ارتدى المشاركون لأسبوع كامل أجهزة قياس تسارع على معصميهم لتسجيل عدد الخطوات التي يخطونها وسرعة مشيهم، ثم خضعوا للمراقبة لما يقرب من ثماني سنوات. خلال هذه الفترة، سجّلت 1,935 حالة من قصور القلب واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، بحسب جازيتا رو.

وأظهرت نتائج تحليل البيانات أن كل ألف خطوة إضافية فوق 2,300 خطوة يوميا تقلل خطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 17%. وبالتفصيل، انخفض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 22%، واحتشاء عضلة القلب بنسبة 9%، والجلطة الدماغية بنسبة 24%.

وتوصلت دراسة أخرى شملت 37,350 شخصا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى نتائج مماثلة. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء أن المشي بوتيرة سريعة يقلل أيضا من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا للباحثين، تظهر فوائد كبيرة حتى إذا لم يصل الشخص إلى عشرة آلاف خطوة يوميا المعتادة، ما دام يتحرك بسرعة كافية.