يفضل الكثير استخدام سماعات الرأس أثناء التواجد في المنزل وخارجه أو ممارسة الرياضة، لكن قد تؤثر هذه العادة سلبا على السمع.

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن التعرض المستمر للأصوات العالية عبر سماعات الرأس يسبب تلف دائم في الأنسجة الدقيقة داخل الأذن وفقدان السمع وطنين الأذن.

والضرر قد لا يكون واضحا في المرحلة الأولى، ما يدفع كثيرين إلى الاستمرار في العادات الخاطئة دون وعي.

نصائح لاستخدام سماعات الرأس بأمان

لذا يجب خفض مستوى الصوت وتقليل استخدام سماعات الرأس أو الخضوع لفحوصات سمعية دورية واستخدام سماعات إلغاء الضوضاء.

