احذر.. الاستخدام اليومي لسماعات الرأس يسبب تلف الأذن

كتب : شيماء مرسي

05:00 ص 11/01/2026

صورة تعبيرية

يفضل الكثير استخدام سماعات الرأس أثناء التواجد في المنزل وخارجه أو ممارسة الرياضة، لكن قد تؤثر هذه العادة سلبا على السمع.

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن التعرض المستمر للأصوات العالية عبر سماعات الرأس يسبب تلف دائم في الأنسجة الدقيقة داخل الأذن وفقدان السمع وطنين الأذن.

والضرر قد لا يكون واضحا في المرحلة الأولى، ما يدفع كثيرين إلى الاستمرار في العادات الخاطئة دون وعي.

نصائح لاستخدام سماعات الرأس بأمان

لذا يجب خفض مستوى الصوت وتقليل استخدام سماعات الرأس أو الخضوع لفحوصات سمعية دورية واستخدام سماعات إلغاء الضوضاء.

رغم إشادة لجنة التحكيم| خروج المتسابق محمد ماهر من "دولة التلاوة".. ما
25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
الله على جمالك.. 14 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
تعرف على أبرز رؤساء البرلمان قبل اختيار رئيس مجلس النواب القادم
"لدعم زميله".. احتفال خاص من محمد صلاح بتأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
