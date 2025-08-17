كيف يؤثر إضافة البروتين النباتي على صحة الرجال؟

كشفت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وخبيرة التغذية، أن إضافة البروتين النباتي إلى النظام الغذائي قد يسهم في إطالة عمر الرجال.

وأضافت: "أكثر من نصف الرجال لا يبلغون سن 65 عاما، كما أن معدلات الوفاة بين الرجال تفوق مثيلاتها لدى النساء في معظم المراحل العمرية، وتحدث الوفيات المفاجئة غالبًا بين سن 40 و60".

وأوضحت: "زيادة نسبة البروتين النباتي في النظام الغذائي إلى 64% يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع استهلاك الألياف الغذائية الموجودة في المنتجات النباتية"، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

كما أن تقليل نسبة المنتجات الحيوانية يقلل من كمية الدهون المشبعة والدهون المتحولة الداخلة إلى الجسم، ما يدفع الرجال إلى اتباع نهج واع تجاه كمية البروتين الحيواني المستهلكة.

